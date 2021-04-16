Кличко закликав законодавців дати Києву повноваження відновлювати пам’ятки культури

Клично звернувся до законодавців щодо ухвалення у другому читанні закону, який надасть місту необхідні повноваження.

"Місто розробило законопроект, що посилює відповідальність за нехтування законодавством щодо охоронних пам’яток. І який дозволив би значно підвищити штрафи за неналежне утримання приватними власниками, а також - визначає право і механізм повернення чи викупу занедбаних пам’яток у комунальну власність. Законопроект народні депутати ухвалили тільки в першому читанні. І з 2018 року до нього не поверталися", - пояснив Кличко.

Він наголосив на тому, що ігнорування цієї ситуації призводить до знищення унікальних об’єктів архітектури.

"Велика кількість пам’яток знаходяться чи на балансі міністерств, чи у приватній власності. Вони в жахливому стані. А ми не можемо з цим нічого зробити. Навіть штраф не можемо виписати. Приклад - садиба Сікорського. Ми вже купу листів відправили і провели багато зустрічей з Міністерством оборони. Будинок знаходиться на їх балансі. Він руйнується. А там можна б було зробити музей авіації", - підкреслив лідер "Удару".

Кличко зазначив, що Київ готовий реконструювати "Гостинний двір", коли його нарешті віддадуть у комунальну власність.

"Дивна ситуація з Гостинним двором. Ми готові його відновити. І спочатку уряд погодився на нашу пропозицію передати об’єкт у власність громади. А потім одне міністерство заблокувало реалізацію цього проекту. Таке враження, що це роблять навмисно. Але ми обов’язково доведемо цю справу до кінця, і зробимо з Гостинного двору перлину Подолу", - підсумував він.