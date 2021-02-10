RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кличко закликав прем’єра створити антикризовий штаб для оздоровлення підприємств ТЕК

Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем‘єра створити антикризовий штаб, якій має розробити та затвердити план із фінансового оздоровлення підприємств теплоенергетичного комплексу.

Про це Кличко заявив під час онлайн брифінгу.

Популярні новини
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію 08 лютого 2021
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною 09 лютого 2021
Україна буде знімати обмеження для тих, хто зробив щеплення від COVID, - Зеленський 08 лютого 2021
В Україні спростять процедуру реєстрації місця проживання: що буде 08 лютого 2021
БТР і літаки: ВСУ отримають військової продукції на понад 10 млрд гривень 09 лютого 2021
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу" 08 лютого 2021
Тимошенко - єдиний кандидат у прем'єр-міністри з конкретною програмою, - експерт 08 лютого 2021
Кулеба різко відреагував на заяву Кремля про "російський світ" в Україні 09 лютого 2021
Німеччина, Швеція і Польща дзеркально вислали російських дипломатів 08 лютого 2021
У ОПЗЖ оцінили можливість возз'єднання з "Опоблоком" 08 лютого 2021

"Ми - мери українських міст і містечок - добилися того, що тарифи на тепло в цьому опалювальному сезоні не збільшаться! Саме це закріплено в Меморандумі, підписаному між Асоціацією міст України, яка ініціювала такий документ, та урядом. Ми також домовилися, що теплопідприємства отримають природний газ в обсягах, що забезпечить стале проходження опалювального сезону", - наголосив Кличко.

Він також зазначив, що уряд погодився компенсувати збитки комунальних підприємств, отримані від державного регулювання тарифів на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні.

Компенсація містам має відбутися до 1 жовтня 2021 року.

Мінрегіон, Міненерго, НАК "Нафтогаз" та Асоціація міст спільно визначать фінансові джерела для такої компенсації та розроблять відповідні законодавчі інструменти.

"Хочу зазначити, що вперше за багато років до проблем теплоенергетики була прикута така увага. Звісно, підписання Меморандуму – це тільки перший крок, але він дуже важливий. Бо ситуація сьогодні складна. А вже в травні теплопостачальні підприємства мають перейти на роботу в умовах ринку природного газу. Для напівзбанкрутілих підприємств та зношеної інфраструктури це дуже серйозний виклик. Адже від роботи теплопостачальних підприємств залежить якість та надійність послуг для населення. Тому я звернувся до прем’єр-міністра України скликати Антикризовий енергетичний штаб. Щоб розробити та затвердити комплексний план дій із фінансового оздоровлення підприємств теплоенергетичного комплексу. Аби вони змогли стати повноцінними учасниками ринку газу. Я переконаний, ці питання мають бути пріоритетом у 2021 році як для місцевого самоврядування, так і для уряду", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що мер Києва та голова Асоціації міст України Віталій Кличко підписав з урядом меморандум щодо залишення без змін тарифу на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віталий КличкоКабінет Міністрів УкраїниКиївтарифи
Читайте також
У Києві знижується захворюваність на грип та ГРВІ
Київ знову увійшов до топ-20 міст з найбруднішим повітрям у світі
Прогноз погоди