Кличко закликав прем’єра створити антикризовий штаб для оздоровлення підприємств ТЕК

"Ми - мери українських міст і містечок - добилися того, що тарифи на тепло в цьому опалювальному сезоні не збільшаться! Саме це закріплено в Меморандумі, підписаному між Асоціацією міст України, яка ініціювала такий документ, та урядом. Ми також домовилися, що теплопідприємства отримають природний газ в обсягах, що забезпечить стале проходження опалювального сезону", - наголосив Кличко.

Він також зазначив, що уряд погодився компенсувати збитки комунальних підприємств, отримані від державного регулювання тарифів на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні.

Компенсація містам має відбутися до 1 жовтня 2021 року.

Мінрегіон, Міненерго, НАК "Нафтогаз" та Асоціація міст спільно визначать фінансові джерела для такої компенсації та розроблять відповідні законодавчі інструменти.

"Хочу зазначити, що вперше за багато років до проблем теплоенергетики була прикута така увага. Звісно, підписання Меморандуму – це тільки перший крок, але він дуже важливий. Бо ситуація сьогодні складна. А вже в травні теплопостачальні підприємства мають перейти на роботу в умовах ринку природного газу. Для напівзбанкрутілих підприємств та зношеної інфраструктури це дуже серйозний виклик. Адже від роботи теплопостачальних підприємств залежить якість та надійність послуг для населення. Тому я звернувся до прем’єр-міністра України скликати Антикризовий енергетичний штаб. Щоб розробити та затвердити комплексний план дій із фінансового оздоровлення підприємств теплоенергетичного комплексу. Аби вони змогли стати повноцінними учасниками ринку газу. Я переконаний, ці питання мають бути пріоритетом у 2021 році як для місцевого самоврядування, так і для уряду", - підкреслив Кличко.