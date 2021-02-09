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Кличко про меморандум з Кабміном: тарифи на тепло для українців не підвищаться

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 14:11
Кличко про меморандум з Кабміном: тарифи на тепло для українців не підвищаться Фото: Віталій Кличко і Денис Шмигаль (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва та голова Асоціації міст України Віталій Кличко підписав з урядом меморандум щодо залишення без змін тарифу на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"Тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатиме, а підприємства комунальної теплоенергетики отримають природний газ в обсягах, що забезпечить стале проходження опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.

Також уряд погодився, що збитки комунальних підприємств, отримані від державного регулювання тарифів на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні, будуть компенсовані до 1 жовтня 2021 року.

Мінрегіон, Міненерго, НАК "Нафтогаз" та АМУ спільно визначать фінансові джерела для цієї компенсації й розроблять відповідні законодавчі інструменти.

"Підписання Меморандуму - це перший крок у налагодженні дієвого діалогу між центральною владою та місцевим самоврядуванням з питань централізованого теплопостачання. Ми очікуємо, що Уряд дотримається усіх домовленостей і не допустить кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що абсолютна більшість українців (89%) підтримують акції протесту з вимогою зниження тарифів. Виступають проти 10% респондентів.

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