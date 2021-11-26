Кличко закликав киян та всіх українців вакцинуватися і показав, як щеплюють мешканців столиці

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян та всіх українців вакцинуватися від коронавірусу та показав, як щеплюють мешканців столиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео з одного з центрів вакцинації, що працює на базі Комунального некомерційного підприємства "ЦПМCД № 2" Подільського району, яке він оприлюднив у Facebook .

Віталій Кличко підкреслив, що ситуацію із розповсюдженням коронавірусу в столиці вдалося дещо стабілізувати. І на це, як зазначають медики, вплинули запроваджені обмеження. Та, зокрема, те, що кияни почали масово вакцинуватися.

"Київ залишається лідером за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку кампанії в столиці зробили майже 3 млн щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали більш як півтора мільйона людей. Повністю імунізовані (двома дозами) – понад 1 млн 400 тис. мешканців міста. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 32 тис. щеплень", - повідомив Кличко.

Він нагадав, що 98% госпіталізованих - не щеплені і закликав українців вакцинуватися.

"Я закликаю киян і всіх українців іти й щеплюватися. Вакцина є. Пункти вакцинації працюють. Тому не слухайте дику пропаганду антивакцинаторів. Бо, за словами фахівців, медиків, 98 відсотків госпіталізованих хворих на коронавірус - не щеплені. І помирають, в абсолютній переважності, невакциновані пацієнти. Давайте свідомо і відповідально ставитися до свого здоров’я та здоров’я людей, які поруч", - закликав Віталій Кличко.

Він нагадав, що у столиці працюють 157 пунктів вакцинації. А також 21 міні‑вакцинальний центр на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги та 63 мобільні бригади. Також від початку вакцинальної кампанії був відкритий центр щеплень на території Міжнародного виставкового центру. А з осені почали працювати тимчасові вакцинальні центри і в ТРЦ. Сьогодні їх 45.

Щепитися ж у столиці сьогодні можна чотирма вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer і Moderna, які місто отримало від Міністерства охорони здоров’я.