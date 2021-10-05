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Кличко розповів, навіщо призначив Крищенка в КМДА і чи причетний до цього Аваков

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 11:36
Кличко розповів, навіщо призначив Крищенка в КМДА і чи причетний до цього Аваков Фото: Віталій Кличко, мер Києва (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Уляна Безпалько

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не причетний до призначення нового заступника глави КМДА. Така ініціатива була висунута на основі професійних якостей Андрія Крищенка.

Про це міський голова розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Офіційно заявляю: з Аваковим я розмовляв кілька місяців тому, ще до його звільнення. Призначення Крищенко на цю посаду з Аваковим не промовляється і не обговорювалося. Я зробив пропозицію Крищенко виходячи виключно з його професійних якостей. Оскільки забезпечення безпеки є однією з ключових завдань у місті. І впевнений, що на місцях цим повинні займатися професійні та досвідчені люди, компетентні експерти", - зазначив Кличко.

Глава КМДА підкреслив, що вважає Крищенка одним з компетентних професіоналів, який показав це за весь час своєї роботи на посаді керівника київського главку.

"Тому і було зроблено пропозицію, яку він прийняв", - додав Кличко.


Нагадаємо, 23 вересня Київська міська рада призначила нового заступника глави КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, ним став колишній начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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Андрій Крищенко Віталий Кличко Арсен Аваков КМДА
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