ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кличко закликав депутатів остаточно розірвати договір з забудовником на Осокорках

Новини » Суспільство    30.01.2019 - 15:40
Кличко закликав депутатів остаточно розірвати договір з забудовником на Осокорках
Фото: Віталій Кличко (kievcity.gov.ua)

Засідання Київради заплановане на 31 січня

Мер столиці Віталій Кличко закликав Київраду розглянути 31 січня рішення про розірвання договору оренди землі із забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА)

Кличко нагадав, що міська влада надала можливість "Контактбудсервісу" до другого читання сплатити борги місту, припинити судитися з містом щодо зменшення орендної плати та досягти порозуміння з територіальною громадою щодо забезпечення необхідної інфраструктури та зелених зон у районі забудови.

"Забудовник після цього, як ми говорили, представив на Містобудівній раді – фахівцям, громадськості, активістам – проект забудови. Але до нього були зауваження, які "Контактбудсервіс" мав врахувати до наступного засідання Містобудівної ради. Та, замість цього, вчора забудовник оприлюднив заяву, що продовжить будівництво! І на будмайданчику на Осокорках уже навіть з’являється техніка", - наголосив мер.

Він зазначив, що забудовник апелює тим, що має дозвільні документи на будівництво. За даними ж профільного департаменту КМДА, освоєння ділянки мали розпочати ще до 2008 року. І "Контактбудсервіс" винен міському бюджету понад 65 млн гривень за оренду землі.

Нагадаємо, 6 грудня 2018 року депутати Київради підтримали у першому читанні рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках.

РБК-Україна писало, що мер Києва Віталій Кличко потрапив до лікарні в Австрії. Скільки він там пробуде наразі невідомо. 

Картка киянина стане єдиним проїзним документом для пільговиків Кличко може піти на вибори з партією "УДАР", - джерела
Новини України КиївВіталий КличкоКиївОсокорки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся