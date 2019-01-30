Кличко закликав депутатів остаточно розірвати договір з забудовником на Осокорках

Засідання Київради заплановане на 31 січня
Мер столиці Віталій Кличко закликав Київраду розглянути 31 січня рішення про розірвання договору оренди землі із забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Кличко нагадав, що міська влада надала можливість "Контактбудсервісу" до другого читання сплатити борги місту, припинити судитися з містом щодо зменшення орендної плати та досягти порозуміння з територіальною громадою щодо забезпечення необхідної інфраструктури та зелених зон у районі забудови.
"Забудовник після цього, як ми говорили, представив на Містобудівній раді – фахівцям, громадськості, активістам – проект забудови. Але до нього були зауваження, які "Контактбудсервіс" мав врахувати до наступного засідання Містобудівної ради. Та, замість цього, вчора забудовник оприлюднив заяву, що продовжить будівництво! І на будмайданчику на Осокорках уже навіть з’являється техніка", - наголосив мер.
Він зазначив, що забудовник апелює тим, що має дозвільні документи на будівництво. За даними ж профільного департаменту КМДА, освоєння ділянки мали розпочати ще до 2008 року. І "Контактбудсервіс" винен міському бюджету понад 65 млн гривень за оренду землі.
Нагадаємо, 6 грудня 2018 року депутати Київради підтримали у першому читанні рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках.
РБК-Україна писало, що мер Києва Віталій Кличко потрапив до лікарні в Австрії. Скільки він там пробуде наразі невідомо.