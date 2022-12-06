Кличко поздравил защитников с Днем ВСУ: наши воины удивляют сегодня весь мир

"Сегодня важный день для всех украинцев. Мы поздравляем наших защитников и благодарим Вооруженные силы Украины. За их профессионализм, отвагу, за героическую оборону нашего государства. Наши воины удивляют сегодня весь мир. Ими восхищаются, о них пишут иностранные СМИ, снимают репортажи и документальное кино", - заявил Кличко.

По его мнению, украинцы уважают подвиг каждого, кто сегодня защищает наше государство.

"Цена военного дела - слишком высока. В холод, в грязи, под адским огнем врага украинские военные защищают нашу землю, отбивают атаки врага и освобождают оккупированные российскими варварами территории. В борьбе за свою независимость и свободу мы теряем самых преданных и смелых патриотов. Тех, кто должен строить успешную и сильную Украину. Мы чтим подвиг каждого защитника, каждой защитницы. Потому что каждая отданная жизнь - за победу и будущее Украины", - добавил Кличко.

Мэр Киева также подчеркнул, что задача каждого украинца сегодня - продолжать работать в тылу, поддерживать Вооруженные силы и совместно делать все для победы.