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Кличко поздравил защитников с Днем ВСУ: наши воины удивляют сегодня весь мир

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил Украины и поблагодарил воинов за отвагу и профессионализм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Telegram.

"Сегодня важный день для всех украинцев. Мы поздравляем наших защитников и благодарим Вооруженные силы Украины. За их профессионализм, отвагу, за героическую оборону нашего государства. Наши воины удивляют сегодня весь мир. Ими восхищаются, о них пишут иностранные СМИ, снимают репортажи и документальное кино", - заявил Кличко.

По его мнению, украинцы уважают подвиг каждого, кто сегодня защищает наше государство.

"Цена военного дела - слишком высока. В холод, в грязи, под адским огнем врага украинские военные защищают нашу землю, отбивают атаки врага и освобождают оккупированные российскими варварами территории. В борьбе за свою независимость и свободу мы теряем самых преданных и смелых патриотов. Тех, кто должен строить успешную и сильную Украину. Мы чтим подвиг каждого защитника, каждой защитницы. Потому что каждая отданная жизнь - за победу и будущее Украины", - добавил Кличко.

Мэр Киева также подчеркнул, что задача каждого украинца сегодня - продолжать работать в тылу, поддерживать Вооруженные силы и совместно делать все для победы.

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Вооруженные силы УкраиныВиталий Кличко