У Кличка приймають депутатів у тероборону прямо в Київраді

Представники депутатського корпусу підписували контракти прямо в кулуарах сесійної зали Київради.

На початку пленарного засідання мер Києва, лідер "УДАРу" Віталій Кличко закликав депутатів Київської міської ради вступати до бригади територіальної оборони столиці.

"Я звертаюся до депутатів Київради! Ми з вами ухвалюємо рішення, важливі для безпеки та оборони міста. Але також ми повинні показувати своїм прикладом, що готові - всі разом пліч-о-пліч захищати нашу столицю, якщо настане критичний момент. Закликаю всіх депутатів вступити до лав територіальної оборони Києва. Покажіть киянам, що готові їх захищати!" - наголосив Кличко.

Одними з перших контракти заключили депутати Дмитро Білоцерковець, Олеся Зубрицька, Олександр Гончаров, Богдан Чорній та Михайло Іщенко з "УДАРу Віталія Кличка", Григорій Маленко та Тарас Козак з "Голосу", Андрій Вітренко та Михайло Присяжнюк зі "Слуги народу" та інші.