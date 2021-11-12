Кличко: навіть президент США не може контролювати мера Вашингтона

"Я спілкувався з американцями. І вони кажуть: навіть впливовіша людина в світі, президент Сполучених Штатів ніяким чином не може впливати на мера Вашингтона, якого обрали люди і яким підпорядковується мер", - підкреслив Кличко.

В той же в Україні центральна влада намагається взяти під контроль місцеве самоврядування.

"Ми бачимо, які зараз "наїзди" на інших мерів. Я постійно спілкуюся з ними як голова Асоціації міст України. Можу сказати: мерів, яких обирають люди, трясуть набагато більше, ніж губернаторів, які призначаються президентом. Це питання впливу на місцевих голів. Мери не підпорядковуються вертикалі. Вони підпорядковуються виключно людям, які їх обрали", - заявив Кличко.

При цьому Київ, за його словами, "трясуть" в 10 разів більше, ніж інші регіони.

"Підозрюю, все робиться для того, щоб зіпсувати репутацію. В рейтингах довіри-недовіри іноді Кличка ставлять вище, ніж президента. Це може бути якось неправильно сприйнято. І умисно робиться так, щоб знизити рівень довіри, очорнити", - вважає мер Києва.

Намагання центральної влади розділити посади Київського міського голови та глави КГГА - також політично вмотивовані речі, вважає Кличко. Якщо закон про столицю від "слуг народу" буде ухвалено, це може призвести до колапсу управлінської системи в Києві і в інших регіонах, зазначив він.

"Є прислів’я: якщо дві господарки на кухні - обід бути зіпсований. Зараз ми підходимо до вимикача - загорається світло, підходимо до крану - тече вода. Зранку встаємо - сміття вивезено, прибрано і т. д. Це великий механізм, який працює цілодобово. Якщо буде збій, це може призвести до соціального напруження в столиці. А соціальне напруження в столиці однозначно може мати вплив на інші міста та інші регіони. І в цьому напрямку це велика помилка", - підкреслив Кличко.

Він висловив впевненість, що важливі законопроєкти мають проходити експертизу впливових європейських організацій.

"Наша ключова мета - бути частиною європейської спільноти. Якщо ми хочемо, щоб наші закони відповідали європейським стандартам - перед тим, як вносити їх до Верховної ради, будь ласка, відправте ці закони до Венеціанської комісії, до Ради Європи. Отримайте висновки і зауваження. Помилки можуть бути дуже болячими і дорого коштуватимуть не тільки Києву, а й країні", - сказав Кличко.