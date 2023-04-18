Кличко: Прага передаст Киеву медицинские средства на 25 млн гривен

"Недавно мэрия чешской столицы объявила о предоставлении новой помощи. Это медицинские средства для киевлян: наборы для вакцинации, защитные маски и костюмы-комбинезоны, респираторы, одноразовые перчатки. Эту гуманитарную помощь на сумму свыше 25 млн грн получат столичные больницы", - сообщил Кличко.

По его словам, с первых дней полномасштабной войны Прага передала Киеву 400 тепловых пушек, 10 генераторов мощностью 6,3 кВт, а также 25 грузовых вагонов с гуманитарной помощью – продовольствием, средствами гигиены и медикаментами.

Кличко также поздравил чешского коллегу с избранием и пригласил посетить Киев.

"Я подчеркнул, что киевская власть заинтересована в развитии чешско-украинских отношений на всех уровнях. В реализации совместных проектов и программ, как с мэрией Праги, так и с бизнесом, общественными организациями Чехии. И что столичная власть и дальше будет работать в рамках Пакта свободных городов, к которому Киев присоединился во время моего визита в Прагу 26 сентября 2022 года. Пригласил своего коллегу посетить Киев на День Европы, который в этом году будем отмечать 20-21 мая", - заявил Кличко.

Как сообщалось, Пакт свободных городов - открытый и прогрессивный городской альянс, учрежденный в 2019 году мэрами Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы для поддержки и развития местной демократии и самоуправления.

79-летний Богуслав Свобода был избран мэром Праги 16 февраля 2023 года.