RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кличко: Прага передаст Киеву медицинские средства на 25 млн гривен

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Юлия Бойко

Украинские больницы получат от чешской столицы гуманитарную помощь в сумме 25 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Киева Виталия Кличко по результатам переговоров с мэром Праги Богуславом Свободой.

"Недавно мэрия чешской столицы объявила о предоставлении новой помощи. Это медицинские средства для киевлян: наборы для вакцинации, защитные маски и костюмы-комбинезоны, респираторы, одноразовые перчатки. Эту гуманитарную помощь на сумму свыше 25 млн грн получат столичные больницы", - сообщил Кличко.

По его словам, с первых дней полномасштабной войны Прага передала Киеву 400 тепловых пушек, 10 генераторов мощностью 6,3 кВт, а также 25 грузовых вагонов с гуманитарной помощью – продовольствием, средствами гигиены и медикаментами.

Кличко также поздравил чешского коллегу с избранием и пригласил посетить Киев.

"Я подчеркнул, что киевская власть заинтересована в развитии чешско-украинских отношений на всех уровнях. В реализации совместных проектов и программ, как с мэрией Праги, так и с бизнесом, общественными организациями Чехии. И что столичная власть и дальше будет работать в рамках Пакта свободных городов, к которому Киев присоединился во время моего визита в Прагу 26 сентября 2022 года. Пригласил своего коллегу посетить Киев на День Европы, который в этом году будем отмечать 20-21 мая", - заявил Кличко.

Как сообщалось, Пакт свободных городов - открытый и прогрессивный городской альянс, учрежденный в 2019 году мэрами Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы для поддержки и развития местной демократии и самоуправления.

79-летний Богуслав Свобода был избран мэром Праги 16 февраля 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияВиталий Кличко