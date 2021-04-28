Кличко привітав київське "Динамо" з чемпіонством

"Дорогі динамівці! Щиро вітаю свою з дитинства улюблену команду з черговим чемпіонським титулом. Легких перемог у спорті не буває, але цей ваш тріумф, зважаючи на обставини, в яких здобувався, вийшов особливо важким. Тим більш ефектне, заслужене і справедливе золото-2021. Воно символізує перемогу не тільки над суперниками та обставинами, а насамперед - над собою", - заявив Кличко.

Він також наголосив, що клуб вкотре довів: тільки наполеглива праця, командний дух і віра у свої сили робить лідерів - чемпіонами.

"Натхнення футболістів, честолюбство та мудрість головного тренера, послідовність і стійкість керівництва, справді героїчні зусилля всіх працівників персоналу - ось фактори, що дозволили, попри пандемічне божевілля, повернути Києву звичний статус футбольної столиці. "Ми - це "Динамо"! Київ - це ми!" Під цим гаслом найпопулярніший клуб України демонструє сьогодні передові результати на тлі справді чемпіонської гри. Вбачаю в цьому закономірну спадкоємність, адже цього року виповнюється 60 літ від завоювання київським колективом найпершого чемпіонства, а буквально за кілька днів ми відзначатимемо ювілей блискучої звитяги ваших попередників із команди Лобановського в європейському Кубку кубків", - додав Кличко.

Він також побажав клубу не зупинятися у своєму спортивному злеті, прагнути до нових турнірних висот, у тому числі на міжнародній арені.

"Бажаю завершити сезон іще одним успіхом - покласти золоті медалі в Кубок України. Київ пишається вами, чемпіони наших сердець", - наголосив Кличко.