Кличко сообщил о заключительных работах по ремонту "стеклянного" моста

На "стеклянном" мосту, пострадавшем во время российских ракетных ударов по Киеву, уже завершают ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

"Восстанавливаем наш пешеходно-велосипедный мост! Стекло для перильной ограды и напольное стекло изготовили и доставили. И уже специалисты устанавливают новые стеклянные элементы вместо поврежденных взрывом российской ракеты. Из 16 элементов напольного стекла уже заменили 14. Также ремонтируют освещение перил", - сообщил Кличко. .

Он напомнил, что работники предприятия "Киевавтодоргород" сразу после ликвидации последствий взрыва провели детальный осмотр конструкций моста и заявили, что они невредимы. Мост выстоял.

"Уже вскоре киевляне и гости столицы смогут снова гулять по нему и любоваться прекрасными видами нашего несокрушимого города", - отметил Кличко.