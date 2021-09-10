Кличко отримав нагороду від ProZorro-продажі за проведення відкритих аукціонів

У ProZorro-продажі зазначили, що Київ входить до трійки лідерів за прозорою орендою.

"Столиця завжди бере участь в наших ініціативах і з приватизації, і з оренди. Це партнер, з яким складно, але цікаво водночас. І завжди місто готове робити щось нове. За це ми дуже вдячні. Київ обіцяв все майно, яке не використовується, виставляти прозоро на аукціони. Бачимо, що процес іде. Місто постійно входить в трійку лідерів за прозорою орендою, щокварталу збільшуючи кількість успішних аукціонів, а відтак і загальний дохід. Крім того, київські аукціони одні з найконкурентніших в системі", - йдеться у заяві на офіційній сторінці сервісу.

Під час свого виступу Віталій Кличко зазначив, що сервіс ProZorro-продажі є одною з ключових складових зміни застарілої системи.

"ProZorro - це ключ до того, щоб все працювало прозоро, відкрито, зрозуміло і для користі міста та його мешканців. У нас багато планів, цікавих і перспективних проектів. В які вигідно інвестувати. Київ відкритий для ініціатив бізнесу, що допомагають столиці динамічно розвиватися. Тому - долучайтеся. Примножуйте красу і комфорт європейського Києва і примножуйте свій успіх", - зазначив у своєму виступі Кличко.