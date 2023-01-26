Кличко: политическая осада Чернигова вредит всей стране

Мэр Киева Виталий Кличко едет во Львов, чтобы присутствовать на заседании Львовского апелляционного суда при рассмотрении дела мэра Чернигова Владислава Атрошенко. По его мнению, в этом суде будет решаться судьба всего местного самоуправления Украины.

"Мэры городов, представители местного самоуправления, команда Ассоциации городов Украины выступили в поддержку Владислава Атрошенко и защиту местного самоуправления в стране. Сейчас в суде решается судьба не только одного человека, мэра города, но и защита всего местного самоуправления, а также результатов волеизъявления черниговцев. Поэтому мы будем присутствовать на заседании при рассмотрении апелляции. Политическая осада Чернигова вредит всей стране и должна закончиться. Сегодня, когда местные власти борются с множеством вызовов, все должны работать совместно. Без каких-либо политических противоборств", - заявил Кличко.

По его мнению, апелляционный суд "будет руководствоваться законом, а не политическими указаниями" и отменит решение Яворивского суда, которое лишило мэра Чернигова Владислава Атрошенко права руководить городом.

"Иначе это может стать опасным прецедентом, когда районные суды с другого конца страны фактически отменяют волю избирателей 300-тысячного города. Это недопустимо. Мэр Чернигова с первого дня широкомасштабного вторжения россии был с городом, с жителями, рядом с ВСУ защищал город. Город выстоял город. , а мэр Чернигова был награжден президентом орденом "За мужество". Поэтому решение суда о временном отстранении выглядит крайне сомнительным", - подчеркнул Кличко.