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Кличко показал новую спецтехнику, которую Бельгия передала для защиты Киева

15:16 17.08.2026 Пн
2 мин
Столичные спасатели получили очередное усиление для оперативной ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и спасения людей
aimg Юлия Бойко
Брюссель передал Киеву пожарные машины для экстренных служб (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Киев получил три новых пожарных машины от Брюссельской службы пожарной охраны и экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

По его словам, эта техника поможет более оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и спасать больше жизней во время вражеских атак.

"Во время полномасштабной войны, когда нашему городу важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, эта помощь позволит спасать больше жизней, в частности, во время вражеских атак", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что Брюссель поддерживает Киев с самого начала полномасштабного вторжения.

Бельгийская столица уже передавала кареты скорой помощи, пожарные автомобили, генераторы, медицинское и реабилитационное оборудование для больниц, а также помощь для сохранения экспонатов музея Ивана Гончара.

Кроме того, партнеры сотрудничают и в гуманитарной сфере: украинские медики и спасатели проходили стажировку и обменивались опытом с бельгийскими коллегами, а киевские дети могли отдохнуть в Бельгии.

Он поблагодарил мэра Брюсселя Филиппа Клозу, президента Брюссельского столичного региона Бориса Дилльеса, Службу пожарной охраны и экстренной медицинской помощи (SIAMU), президента Фонда Сен-Пьер Ролана Кракко и руководителя отдела экономических и международных сетей мэрии Брюсселя.

Брюссель передал Киеву пожарные машины для экстренных служб (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Также глава столицы вместе с делегацией из Брюсселя почтил память друга Киева, старшего сержанта Оливье Франкотта, погибшего во время спасательной операции после взрыва в здании Единого комитета по вопросам урегулирования в Брюсселе 14 августа.

"Он много сделал для сотрудничества спасательных служб наших городов. Вечная память ему, а также украинским спасателям и воинам, погибшим, спасая и защищая жизнь людей!" - написал Кличко.

Кличко почтил память погибшего спасателя Оливье Франкотта (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Ранее мы писали, что общественный транспорт Киева пополнился очередной партией современного электротранспорта.

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КиевВиталий Кличко