Кличко показав, як "розумні" технології допомагають в управлінні столицею

Мер Києва Віталій Кличко показав, як "розумні" технології допомагають йому в управлінні столицею. Зокрема, він продемонстрував роботу інтерактивної системи, за допомогою якої може контролювати процеси, що відбуваються в місті, не виходячи з робочого кабінету.

Відповідне відео Кличко опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Система Smart Сity, яку Київ ввів декілька років тому, зробила муніципальне управління більш ефективним і прозорим, а жителям міста надала багато зручних сервісів. Я переконаний, що Київ повинен бути технологічним, сучасним і комфортним містом. І ми все для цього робимо", - зазначив Кличко.

За його словами, система дозволяє контролювати різні сфери міста: транспорт, власність, бюджет, камери спостереження, медичні установи.

"Усе це можна побачити на екрані в режимі реального часу. Наприклад, надходження і витрати з бюджету. Або - як відбувається електронний запис до лікарів. Ми також бачимо моніторинг звернень по лінії "15-51". З цього кабінету, з офісу, я можу проконтролювати чимало процесів, що відбуваються в місті", - додав Кличко.

Мер Києва зазначає, що кожна одиниця комунального громадського транспорту та спецтехніки обладнана GPS-трекерами. І можна онлайн відслідковувати, де на цей момент ця техніка знаходиться і яке завдання виконує.

Також до системи під’єднані всі майже 10 тисяч камер відеоспостереження, встановлені в рамках проекту "Безпечна столиця". З їх допомогою, підкреслив Віталій Кличко, вдалося розкрити чимало злочинів у місті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві біля шести станцій метро обладнають парковки. Всього на них можна буде розташувати близько двох тисяч автомобілів.