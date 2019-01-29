Кличко підтримує висунення Порошенка кандидатом в президенти

Мер Києва зазначив, що необхідно втілити зміни, які були розпочаті

Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает выдвижение ныне действующего президента Петра Порошенко кандидатом на выборах-2019. Об этом он сказал в своем видеообращении к участникам форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко подчеркнул, что Украина ни в коем случае не должна сойти с европейского направления развития.

"Мы должны воплотить те изменения, которые начали. Украина ни в коем случае не должна сойти с европейского направления развития. Я поддерживаю выдвижение кандидатом на пост президента Украины Петра Порошенко, который обещал реализацию закона о столице, который обеспечит возможность реального самоуправления не только городу Киеву , но и каждому городу, городку и поселку. Сильные города - сильная Украина", - сказал столичный мэр.

Напомним, во вторник Порошенко официально заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Как писало РБК-Украина, глава правительства Владимир Гройсман поддерживает решение Порошенко баллотироваться на второй срок.

Добавим также, Кличко находится на обследовании в австрийской клинике в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль. Так, 26 января Кличко был доставлен из швейцарского Давоса, где закончился экономический форум, в австрийскую клинику на обследование. Отметим, что у мэра обострение последствий старой травмы спины.