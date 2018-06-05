Кличка першим з українців включили до Міжнародної зали боксерської слави у США

Щорічна урочиста церемонія введення, в якій Кличко візьме участь, відбудеться 7-10 червня у містечку Канастота

Мер Києва, екс-чемпіон світу з боксу в супертяжкій вазі за версіями WBO, WBC і за версією видання The Ring, "вічний" чемпіон WBC Віталій Кличко став першим українцем, якого включили до Міжнародної зали та музею боксерської слави (США) у категорії "Сучасні боксери". Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кличка.

Щорічна урочиста церемонія введення, в якій Кличко візьме участь, відбудеться 7-10 червня у містечку Канастота (штат Нью-Йорк, США).

Серед інших нових членів Зали слави, які також візьмуть участь у церемонії цьогоріч, мексиканський боксер у надлегкій та напівлегкій вазі Ерік Моралес та американський боксер у середній вазі Рональд Райт, телекомментатори Стів Альберт і Джим Грей та промоутер Клаус-Петер Коль.

Посмертно до Зали слави боксу внесуть імена прославленого американського боксера у легкій вазі Сідні Терріса, рінг-анонсера Джонні Адді та промоутера Лоррейн Чаргін, яка стане другою жінкою, що удостоїлася такої честі.

Урочисту церемонію відвідають легенди світового боксу Майк Тайсон, Володимир Кличко, Ріддік Боу, Мігель Котто, Марко Антоніо Баррера, Келлі Павлік, Антоніо Тарвер, Серхіо Мартінес, брати Спінкс, Крісті Мартін та багато інших.

Окрім того, під час візиту до США Віталій Кличко у Вашингтоні проведе низку двосторонніх зустрічей з конгресменами та іншими представниками політичних кіл США.

Міжнародний зал боксерської слави - це зал слави і музей боксу, де вшановують боксерів, промоутерів та всіх, хто вніс значний внесок у розвиток світового боксу.