Кличко первым из украинцев включили в международный зал боксерской славы в США

Ежегодная торжественная церемония ввода, в которой Кличко примет участие, состоится 7-10 июня в городке Канастота

Мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO, WBC и по версии издания The Ring, "вечный" чемпион WBC Виталий Кличко стал первым украинцем, которого включили в международный зал и музей боксерской славы (США) в категории "Современные боксеры". Об этом говорится в сообщении пресс-службе Кличко.

Ежегодная торжественная церемония ввода, в которой Кличко примет участие, состоится 7-10 июня в городке Канастота (штат Нью-Йорк, США).

Среди новых членов Зала славы, которые также примут участие в церемонии в этом году, мексиканский боксер в суперлегком и полулегком весе Эрик Моралес и американский боксер в среднем весе Рональд Райт, телекомментаторы Стив Альберт и Джим Грей и промоутер Клаус-Петер Коль.

Посмертно в Зал славы бокса внесут имена прославленного американского боксера в легком весе Сидни Терриса, ринг-анонсера Джонни Адди и промоутера Лоррейн Чаргин, которая станет второй женщиной, которая удостоилась такой чести.

Торжественную церемонию посетят легенды мирового бокса Майк Тайсон, Владимир Кличко, Риддик Боу, Мигель Котто, Марко Антонио Баррера, Келли Павлик, Антонио Тарвер, Серхио Мартинес, братья Спинкс, Кристи Мартин и многие другие.

Кроме того, во время визита в США Виталий Кличко в Вашингтоне проведет ряд двусторонних встреч с конгрессменами и другими представителями политических кругов США.

Международный зал боксерской славы - это зал славы и музей бокса, где чествовали боксеров, промоутеров и всех, кто внес значительный вклад в развитие мирового бокса.