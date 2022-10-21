Кличко проверил убежища и анонсировал "строгие решения" по тем, кто не обустроил укрытия

Мэр Киева Виталий Кличко проверил убежища, на которые больше всего жалуются киевляне. Он предупредил, что виновные в том, что укрытия все еще находятся в ненадлежащем состоянии, понесут ответственность.

"К сожалению, некоторые главы районов и чиновники на местах не качественно выполняют поручения и свои обязанности. Поступают жалобы от киевлян, что многие укрытия не обустроены. Или что хуже - закрыты. Люди во время воздушной тревоги не могут попасть туда. Поэтому будем принимать строгие решения, чтобы те, в чьей компетенции на местах подготовка и содержание укрытий, несли ответственность. Если они не способны эффективно работать - будем искать тех, кто сможет выполнять свои обязанности должным образом", - подчеркнул Кличко.

Он также подчеркнул, что город еще несколько месяцев назад выделил около 100 млн грн для того, чтобы укрытие привели в надлежащее состояние. Средства получил каждый район Киева.

"Сначала чиновники районов жаловались, что нет денег. Деньги выделили. Но не все спешат реализовывать то, на что получили средства. Это – неприемлемая ситуация! Ведь безопасность сегодня является ключевым вопросом для каждого киевлянина", - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что все укрытия, убежища или помещения двойного назначения должны быть доступны людям во время воздушной тревоги. Помещения двойного использования, даже которые находятся в аренде или собственности и где расположены магазины или кафе, должны быть открыты как укрытие во время опасности. Все бомбоубежища должны быть элементарно обустроены для пребывания в них людей, включая маленьких детей.

По словам Кличко, проверки состояния укрытий пройдут во всех районах города.

На сегодня в Киеве используют более 4 тысяч укрытий для населения. Среди них - сооружения двойного назначения, подземные автопаркинги, подземные переходы, помещения метрополитена, цокольные и подвальные помещения, а также укрытия на предприятиях.