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Кличко передал коммунальщикам современные авто от Мюнхена

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Среда 08 февраля 2023 15:23
Кличко передал коммунальщикам современные авто от Мюнхена Фото: мэр Киева Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Киев получил от европейских партнеров автомобили для полицейских и спасателей, коммунальную технику и мощные генераторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Сегодня мы передали патрульной полиции Киева 7 полицейских автомобилей Volkswagen Transporter. Эти авто Киеву передало Министерство внутренних дел, спорта и интеграции Федеральной земли Бавария. Также современные автомобили для киевских коммунальщиков поступили от города-побратима Киева – Мюнхена. Это 4 авто FIAT DOBLO VW CADDY, которые будут использоваться "Киевзеленстроем" при уходе за столичными парками и скверами. А также микроавтобус MERCEDES SPRINTER, который заступит на боевое дежурство в КАРС "Киевская служба спасения", - сообщил Кличко.

По его словам, через несколько дней полицейские автомобили заступят на службу в патрульной полиции Киева. Они оборудованы специально для нужд патрульной полиции и имеют все необходимое для эффективного выполнения полицейскими служебных задач.

Кроме того, Кличко передал предприятию "Киевтеплоэнерг" 8 мощных генераторов от датского города-побратима Оденсе. Их установят в котельных, чтобы обеспечить теплоснабжение в доме киевлян во время отключений электроэнергии, сообщил мэр Киева.

Посол Королевства Дания в Украине Оле Эгберг Миккельсен отметил, что почти год назад, когда началось полномасштабное вторжение России, члены "Ротари Клуба" в Оденсе решили собирать средства для помощи Украине. Сегодня есть результат этой работы.

Кличко также поблагодарил Германию и Данию, всех международных партнеров за помощь Киеву и Украине.

Всего с начала войны Киев привлек и получил от европейских партнеров 40 современных карет скорой помощи, 36 пожарных автомобилей, 72 автобуса и несколько сот генераторов разной мощности.

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Киев Виталий Кличко
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