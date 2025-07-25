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Кличко передал двум подразделениям очередную партию помощи от Киева

Фото: Кличко передал двум подразделениям очередную партию помощи от Киева (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко передал двум военным подразделениям более 1000 дронов различных типов. Помощь направлена от общины Киева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По его словам Кличко, новая партия помощи от общины столицы отправилась на самые горячие направления фронта - еще более 1000 дронов бойцам ВСУ.

"Военные 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев получили еще 900 FPV-дронов различных типов. 110 дронов на оптоволокне поехали на передовую к бойцам 3-го отдельного Полка ССО имени князя Святослава Храброго", - сообщил Виталий Кличко.

 

Мэр столицы отметил, что бойцы 72 ОМБр с начала года получили от столицы уже 3100 БпЛА. На оснащение и насущные потребности бригады из городского бюджета в целом выделено 95 млн грн. На оснащение 3 полка ССО столица направила почти 5,5 млн грн.

"Напомню, всего за первые полгода от громады бойцам различных бригад город отправил на передовую, в частности, более 30 000 БпЛА различных типов. На поддержку защитников в этом году Киевсовет направил уже 6 млрд грн. Киев и в дальнейшем продолжит помогать всем нашим военным!" - подчеркнул Виталий Кличко.

 

Как сообщалось ранее, общая сумма помощи от столичной общины силам обороны в 2025 году уже превысила 6 млрд грн. По инициативе Виталия Кличко, в ближайшее время она должна увеличиться еще на 2 млрд грн.

До этого мэр Киева Виталий Кличко передал 3 тысячи дронов от общины Киева. Их передали бойцам 12 армейского корпуса ВСУ, которые воюют на самых сложных участках фронта.

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