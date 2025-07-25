Кличко передал двум подразделениям очередную партию помощи от Киева

Мэр Киева Виталий Кличко передал двум военным подразделениям более 1000 дронов различных типов. Помощь направлена от общины Киева.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По его словам Кличко, новая партия помощи от общины столицы отправилась на самые горячие направления фронта - еще более 1000 дронов бойцам ВСУ.
"Военные 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев получили еще 900 FPV-дронов различных типов. 110 дронов на оптоволокне поехали на передовую к бойцам 3-го отдельного Полка ССО имени князя Святослава Храброго", - сообщил Виталий Кличко.
Мэр столицы отметил, что бойцы 72 ОМБр с начала года получили от столицы уже 3100 БпЛА. На оснащение и насущные потребности бригады из городского бюджета в целом выделено 95 млн грн. На оснащение 3 полка ССО столица направила почти 5,5 млн грн.
"Напомню, всего за первые полгода от громады бойцам различных бригад город отправил на передовую, в частности, более 30 000 БпЛА различных типов. На поддержку защитников в этом году Киевсовет направил уже 6 млрд грн. Киев и в дальнейшем продолжит помогать всем нашим военным!" - подчеркнул Виталий Кличко.
Как сообщалось ранее, общая сумма помощи от столичной общины силам обороны в 2025 году уже превысила 6 млрд грн. По инициативе Виталия Кличко, в ближайшее время она должна увеличиться еще на 2 млрд грн.
До этого мэр Киева Виталий Кличко передал 3 тысячи дронов от общины Киева. Их передали бойцам 12 армейского корпуса ВСУ, которые воюют на самых сложных участках фронта.
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