Кличко передал двум подразделениям очередную партию помощи от Киева

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

По его словам Кличко, новая партия помощи от общины столицы отправилась на самые горячие направления фронта - еще более 1000 дронов бойцам ВСУ.

"Военные 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев получили еще 900 FPV-дронов различных типов. 110 дронов на оптоволокне поехали на передовую к бойцам 3-го отдельного Полка ССО имени князя Святослава Храброго", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что бойцы 72 ОМБр с начала года получили от столицы уже 3100 БпЛА. На оснащение и насущные потребности бригады из городского бюджета в целом выделено 95 млн грн. На оснащение 3 полка ССО столица направила почти 5,5 млн грн.

"Напомню, всего за первые полгода от громады бойцам различных бригад город отправил на передовую, в частности, более 30 000 БпЛА различных типов. На поддержку защитников в этом году Киевсовет направил уже 6 млрд грн. Киев и в дальнейшем продолжит помогать всем нашим военным!" - подчеркнул Виталий Кличко.