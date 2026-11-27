Мэр Киева Виталий Кличко передал еще полторы тысячи БпЛА разных типов от столичной громады бригаде "Буревий" Нацгвардии Украины.
Как пишет РБК-Украина, об этом городской голова сообщил в своем Telegram-канале.
В частности, глава столицы сообщил о передаче новой партии дронов Силам обороны Украины и назвал объемы помощи от Киева за 2026 год.
"Отправили защитникам на передовую от громады столицы очередную партию крайне необходимой помощи! К бойцам 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревий" 1-го корпуса Нацгвардии Украины "Азов" поехали еще 1500 FPV-дронов разных типов", - рассказал Виталий Кличко.
Он также отметил, что с начала года Киев отправил военным разных бригад в общей сложности более 84 500 БпЛА.
"Напомню, всего в этом году город направляет на поддержку защитников уже 6 млрд грн. Киев помогал и продолжит помогать нашим героическим защитникам", - подчеркнул мэр столицы.
Виталий Кличко передал дроны военным бригады НГУ "Буревий" (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко посетил бойцов 6 подразделений, защищающих Харьковское направление, и привез им 18 тысяч беспилотников разных типов от громады Киева.