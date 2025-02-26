Кличко передал 27 бригаде Нацгвардии системы РЭБ улучшенного действия для борьбы с дронами

"Сегодня от громады столицы передал защитникам на фронт очередную партию помощи. Бойцам 27-й Печерской бригады Северного территориального командования Нацгвардии Украины отправилось необходимое оснащение - 45 систем противодействия БпЛА всенаправленного действия "Апостол". Это купольные системы РЭБ с расширенным диапазоном частот", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в прошлом году Киев выделил этой бригаде из городского бюджета на оснащение 60 млн грн.

"Столица продолжает помогать нашим защитникам, находя возможности и в бюджете города, и за небюджетные средства. Напомню, в этом году Киевсовет уже направил более 5 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. Из них 4,9 млрд - на программу "Защитник Киева". Эти средства пойдут, в частности, на беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ и другое необходимое оснащение", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в прошлом году столица направила на поддержку Сил обороны 10 миллиардов гривен. Это самая большая сумма среди всех регионов.