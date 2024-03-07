Кличко передал 112 бригаде от столичной общины почти 500 дронов разных типов
Мэр Киева Виталий Кличко передал почти пол тысячи дронов бойцам 112 отдельной бригады территориальной обороны Киева, защищающих Донбасс. БПЛА приобретены на средства столичного бюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.
"Общество Киева продолжает помогать нашим защитникам. Очередная партия такого необходимого оборудования - почти 500 БПЛА разных типов, закупленных за средства столицы, отправились на Донбасс к бойцам 112-й бригады ТРО города Киева", - сообщил Кличко.
Мэр отметил, что в прошлом году город направил по запросам 112 бригады на ее оснащение более 236 миллионов гривен. И продолжает помогать в этом году.
"В общей сложности за средства общины бригада приобрела уже более 2000 БПЛА. В частности, 1850 FPV-дронов, 4 тяжелых ударных бомбера, 235 разведывательных БПЛА. Бойцы отмечают, что этот вид вооружения помогает уничтожать врага более эффективно и сохранять жизнь защитников".
Также, по его словам, на средства, выделенные столицей, военные 112 бригады оборудовали полигон для подготовки бойцов, ремонтируют автомобили и транспорт спецназначения.
Кличко заверил, что община Киева и дальше будет помогать всем военным.
Ранее сообщалось, что в 2023 году Киев выделил в помощь ВСУ 7 млрд гривен, или 10% бюджета города.
В 2024 году на программу "Защитник Киева" Киевсовет выделил уже почти 5 млрд гривен, и поддержка военных будет увеличиваться, заявил Виталий Кличко.
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