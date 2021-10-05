RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кличко оцінив можливість союзу з Разумковим і Гройсманом

Автор: Сергій Щербина, Уляна Безпалько

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував відносини з главою ВР Дмитром Разумковим та лідером партії "Українська стратегія" Володимиром Гройсманом. Він має з ними нормальні робочі відносини.

Про це міський голова розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я людина неконфліктна. Можу чесно сказати, що радий тому, що у мене немає ворогів або людей, з якими я не міг би комунікувати. З усіма людьми, яких ви перерахували, у мене нормальні робочі та людські відносини. Питання в тому, наскільки в політичній парадигмі ми можемо знайти синергію, щоб співпрацювати", - розповів Кличко.

Нагадаємо, мер Києва також розповів про стосунки з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Кличка, банкова повністю абстрагувалася від спілкування з ним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий КличкоВолодимир ГройсманДмитро Разумков