Кличко оцінив можливість союзу з Разумковим і Гройсманом

"Я людина неконфліктна. Можу чесно сказати, що радий тому, що у мене немає ворогів або людей, з якими я не міг би комунікувати. З усіма людьми, яких ви перерахували, у мене нормальні робочі та людські відносини. Питання в тому, наскільки в політичній парадигмі ми можемо знайти синергію, щоб співпрацювати", - розповів Кличко.