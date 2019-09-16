Кличко: для опалювального сезону АМУ вимагає закласти в бюджет 19 млрд грн

Асоціація міст України (АМУ) звернулася до профільних комітетів Верховної ради та центральних органів виконавчої влади з пропозицією передбачити в проекті державного бюджету України на 2020 рік 19 млрд грн на погашення підприємствам теплокомуненерго і водного комунального господарства заборгованості з різниці в тарифах. Відповідне рішення ухвалило правління Асоціації на своєму засіданні, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

“Підготовка до опалювального сезону 2019-2020 року в черговий раз демонструє хронічні проблеми підприємств тепло- та водопостачання, що не вирішуються десятиліттями. Основною перешкодою для своєчасного початку опалювального сезону є постійна заборгованість підприємств теплопостачання за спожитий природний газ. За інформацією НАК "Нафтогаз України" на 4 вересня 2019 року, заборгованість підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, склала 39,4 млрд гривень. У тому числі, за 2019 рік – 12,6 мільярдів. У той же час, заборгованість населення за послуги опалення та гарячого водопостачання склала на 1 серпня 2019 року 15,2 млрд грн, за послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення – 4 млрд грн. А загальна заборгованість держави з різниці в тарифах перед підприємствами теплопостачання склала близько 19 млрд гривень”, - додав він.

За словами голови АМУ, на підготовку до опалювального сезону в країні потрібно витратити з різних джерел близько 13 млрд грн. Зазначені кошти необхідні для комплексної підготовки понад 154 тисяч будинків, понад 40 тисяч об’єктів соціально-культурного призначення та 20 тисяч котелень.

“Зрозуміло, що у підприємств тепло- та водопостачання коштів у необхідних обсягах немає. Тому, як і в минулі роки, така підготовка здійснюється також за рахунок коштів місцевих бюджетів. На жаль, перекладення з держбюджету на органи місцевого самоврядування додаткових фінансових обтяжень значно обмежило можливості надання такої допомоги. А для сіл, селищ та міст, де відсутнє централізоване постачання теплової енергії, проблемою залишається вимога обов’язкового облаштування засобами дистанційної передачі даних вузлів комерційного обліку природного газу”, - додав Віталій Кличко.

Серед інших важливих пропозицій АМУ до профільних комітетів Верховної Ради України та центральних органів виконавчої влади правління Асоціації зокрема визначило:

- внесення змін до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", передбачивши можливість і підстави виникнення різниці в тарифах;

- підтримка реєстрації та ухвалення законопроекту, що визначить механізм списання нарахованих енергопостачальниками штрафних санкцій за використаний природний газ та електроенергію за 2016-2019 роки;

- підтримати реєстрацію та ухвалення законопроекту, що врегулює проблемні питання Закону України "Про житлово-комунальні послуги";

- підтримати внесення змін до Закону України "Про передачу об’єктів державної та комунальної власності", якими спростити механізм передачі до комунальної власності державних ТЕЦ.