Кличко відкрив другу чергу парку "Наталка" у Києві

В рамках другої черги в парку "Наталка" зробили капремонт на загальній площі майже 7 га

Мер Києва Віталій Кличко відкрив після капітального ремонту другу чергу парку "Наталка". Про це йдеться у повідомленні прес-служби мера.

Як відомо, першу чергу презентували киянам наприкінці травня минулого року. Мер оглянув територію оновленого парку та разом з місцевими мешканцями протестував спортивний майданчик.

"У травні минулого року ми відкрили першу чергу парку "Наталка", що став "золотим" стандартом для всіх зелених зон столиці. Сьогодні презентуємо результати оновлення другої частини парку. Ця зелена зона є місцем відпочинку для більш як 300 тисяч жителів Оболонського району", - сказав Кличко та нагадав, що цю паркову зону було врятовано від забудови.

В рамках другої черги в парку "Наталка" зробили капремонт на загальній площі майже 7 га. Тут здійснили роботи з благоустрою та облаштування доріжок, нового освітлення, зрошувальної системи. Укріпили і прибережну зону. Берег зміцнено конструкціями з натурального каменю. Встановлено декоративну оглядову альтанку, з якої відкривається вид на Дніпро.

У парку "Наталка" також облаштовані пандуси, аби людям з інвалідністю було комфортно відпочивати.

Також облаштовані 2 сучасних багатофункціональних поля для гри в футбол, баскетбол, волейбол, встановлений майданчик "ворк-аут" з 32 елементами.

"Кияни з усього міста приїжджають сюди щодня. А у вихідні тут дуже багато людей. Наше завдання - щоб кияни відпочивали не тільки в цьому парку, а облаштувати такого стандарту парки в кожному районі нашого міста. І ми це робимо! Ми відкриваємо нові парки, сквери, зони відпочинку", - наголосив Кличко та додав, що сьогодні міська влада працює над оновленням і третьої черги парку.

Також активні ремонтні роботи тривають в парку "Партизанської слави" (Дарницький район), Сирецькому (Шевченківський район), парку “Совки” (Солом’янський район), парку "Перемога" (Дніпровський район), парку вздовж проспекту Шухевича (Деснянський район). Вже наступного тижня будуть проведені торги для початку робіт в Куренівському парку (Подільський район).

Нагадаємо, цього року до Дня міста після капремонту відкрили оновлений парк "Володимирська гірка". Тільки за останній місяць - парк "Відрадний" в Солом’янському районі, першу чергу парку "Перемога" в Дніпровському районі. На початку липня – сквер на Подолі біля кінотеатру "Жовтень".