Мер Києва Віталій Кличко відкрив проїзд новою ділянкою Великої Кільцевої дороги - від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської з транспортною розв’язкою на різних рівнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.
Кличко зазначив, що місто, навіть в умовах економічної кризи, спричиненої пандемією, продовжує розвиватися і втілювати нові інфраструктурні проекти.
"Всі ми знаємо, яке сьогодні навантаження на транспортну інфраструктуру Києва створює транзитний транспорт. Щодня через столицю проїжджає понад 4 тисячі вантажних авто. Місто давно говорить, що єдиним вирішенням проблеми великого транзиту через столицю є будівництво Київської окружної дороги навколо міста - проекту, який має втілити уряд. Щоб транзитний транспорт не їхав через столицю, ускладнюючи трафік і руйнуючи дороги в місті. Втім, робимо все, що залежить від нас, аби створити більш комфортні умови для киян", - зазначив лідер "УДАРу".
Він додав, що довжина ділянки 1200 метрів.
"Сьогодні відкриваємо автосполучення новою ділянкою Кільцевої - від вулиці Сім’ї Кульженків до вулиці Богатирської. Та транспортну розв’язку на вулиці Богатирській. Нагадаю, цей об’єкт був в планах будівництва ще з 2008 року. І тільки ми його втілили. Протяжність нової ділянки дороги - майже 1200 метрів. Також ми звели два шляхопроводи. Один над залізницею та шляхопровід над вулицею Богатирською", – зазначив Кличко.
Від підкреслив, що на ділянці встановили сучасне освітлення, облаштували пішохідні тротуари, велодоріжки і 480 метрів шумозахисного екрану.
"Відкриття тут автомобільного руху зробить пряме транспортне сполучення від Мінського проспекту до вулиці Богатирської. Це значно спростить пересування автотранспорту в бік центру столиці та в напрямку міста Вишгород. А також - частина транзитного транспорту не їхатиме через усе місто, ускладнюючи трафік. У планах міста - продовжити цю дорогу і з’єднати її з Оболонським проспектом. Роботи з будівництва нової ділянки вже розпочали", - підкреслив лідер «УДАРу».
Нагадаємо, під час свого звіту Віталій Кличко повідомив, що цього року в столиці відремонтували 198 об’єктів дорожньої інфраструктури. А за останні кілька років в місті оновили 410 вулиць, мостів та шляхопроводів - загалом понад 1200 км столичних доріг.
Раніше Кличко заявляв, що на соціальний захист киян у 2021 році столиця виділила 5,2 млрд грн. Ці кошти було витрачено на матеріальну допомогу соціально незахищеним мешканцям, житло для ветеранів, реабілітацію людей з інвалідністю тощо.