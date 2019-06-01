Фото: Кличко на відкритті Алеї (kiev.klichko.org)

Алею капітально відремонтували та подовжили до столичного фунікулера.

Мер Києва Віталій Кличко відкрив оновлену Алею художників, яку капітально відремонтували та подовжили до столичного фунікулера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

Також Кличко провів невелику екскурсію новими туристичними маршрутами екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі, який долучився до відкриття Алеї художників.

"Сьогодні - знакова подія! Ми презентуємо оновлену Алею художників. Я переконаний, вона стане київським Монмартром. Тому сьогодні свято і для киян, і для наших митців, які виставляють тут свої роботи. Прогулюючись цією алеєю, можна побачити гарні краєвиди на Поділ та річку Дніпро. Це також важливе туристичне місце. Щодня його відвідують тисячі киян і іноземців, які і милуються Києвом і через творчість наших митців, більше дізнаються про Україну та про нашу столицю. Які купують і популяризують українське мистецтво", - звернувся до киян Кличко.

Під час ремонту Алеї художників було зроблено все, аби і художники, і відвідувачі почувалися комфортно, зазначили у прес-службі.

Також облаштували окрему дерев’яну променаду та кілька оглядових майданчиків. Встановили красиву огорожу. Ввечері можна побачити гарну декоративну підсвітку Алеї. Задля безпеки відвідувачів та самих художників облаштували шляхи евакуації.

Також були виконані роботи з укріплення стіни вздовж парку скульптур музею Кавалерідзе до альтанки, яку повністю відреставрували. Здійснили благоустрій території. Для людей з інвалідністю та батьків з колясками встановили пандуси. Задля безпеки - встановили камери відеоспостереження.

Мер зазначив, що оновлена Алея художників стала частиною великого туристичного маршруту, який створюють в історичному центрі столиці. Він розпочинається від Пейзажної Алеї, йде до сходів в урочище Гончарі-Кожум’яки, далі- до Андріївського узвозу і через Алею художників - до нового пішохідного мосту.

"В наших планах - зробити цей маршрут до Києво-Печерської лаври. І ми зараз працюємо над цим", - наголосив мер.

Кличко з Саакашвілі також прогулялися новим пішохідно-велосипедним мостом від Володимирської гірки до Арки дружби народів. Мер поцікавився у людей, чи подобається їм новий об’єкт. Люди дякували та побажали й надалі втілювати в Києві цікаві і гарні проекти.