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Кличко відкрив у Києві найвищий світловий пішохідний фонтан

Київ, Четвер 13 серпня 2020 14:12
Кличко відкрив у Києві найвищий світловий пішохідний фонтан
Фото: фонтан у парку Партизанської слави (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Світловий пішохідний фонтан є одним з елементів входу до парку

Фонтан у парку Партизанської слави внесено до Національного реєстру рекордів України, як найвищий світловий пішохідний фонтан. Відповідний сертифікат КО "Київзеленбуд" отримало під час відкриття оновленого парку мером Києва Віталієм Кличком.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"Коли ми оновлюємо парки, намагаємося підкреслити їхню особливість, додати їм емоцій. Вважаю, що у парку Партизанської слави нам вдалося це максимально. Ми не лише дотрималися стандартів у створенні сучасного простору для відпочинку, а й збудували унікальний для України об’єкт. Фонтани - це завжди позитив, а найвищий пішохідний світловий - це вже неабияка гордість", - заявив в.о. генерального директора КО "Київзеленбуд" Олексій Король.

Повідомляється, що світловий пішохідний фонтан є одним з елементів входу до парку. П’ять арок заввишки від 6 до 7,7 метрів створюють водоспад, а між струменями води, що підіймаються знизу, можна пройтися.

Для створення водного малюнка було встановлено 464 форсунки. У вечірній час фонтан підсвічується за допомогою LED-світильників, які відтворюють 16,7 млн відтінків. Крім того, є інтерактивний режим - можна самостійно змінювати сценарій водограю.

Фонтан працює щодня з 10:00 до 15:00, та у вечірній час з 18:00 до 23:00, крім вівторка (технічний день), коли фонтан чиститимуть та перевірятимуть справність усіх систем.

Нагадаємо, київський парк Партизанської слави був створений у 1970 році. На його території знаходиться ландшафтний заказник місцевого значення "Червонохутірські озера".

Цього року завершився масштабний капітальний ремонт парку. Облаштовано майже 10,4 тис. кв. м доріжок з ФЕМ, встановлено по 114 паркових лав та урн для сміття, відремонтовано громадську вбиральню та бюветний комплекс, збудовано дитячий майданчик з гумовим покриттям на площі 490 кв. м.

Для прогулянок біля водойм створено дерев’яний оглядовий майданчик. На вхідній групі влаштовано відеоспостереження. Було замінено 67 світильників на сучасні світлодіодні.

Крім того, для озеленення території висадили майже 700 кущів, як хвойних, так і листяних. Для влаштування квітників використали багаторічні квіти, у тому числі, злакових порід. Також було влаштовано 5 га газону.

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