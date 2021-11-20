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Кличко: суспільство повинне отримати відповіді щодо нових фактів про "вагнерівців"

Автор: Артем Горовенко

Мер Києва Віталій Кличко назвав шокуючими, оприлюднені факти щодо операції "вагнергейт". На його думку, суспільство має отримати відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кличка у Facebook.

За словами Кличка, питання зриву операції із затримання бійців ПВК Вагнера є питанням національної безпеки, на які суспільство повинне отримати відповіді.

"Справді шокуюча інформація про "вагнергейт" в програмі у Савіка Шустера… І суспільство повинне отримати відповіді на ті твердження і ті питання, що прозвучали в ефірі. Чесні відповіді, як би складно це не було. Бо йдеться про державну безпеку нашої країни. Країни, яка відбиває російську агресію. Країни, що відстоює свою незалежність і територіальну цілісність. Країни, за яку щодня гинуть наші захисники", - написав Кличко

Нагадаємо, вчора колишній глава ГУР Міноборони Василь Бурба назвав ймовірні причини зриву операції із затримання бійців ПВК Вагнера.

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Віталий Кличко