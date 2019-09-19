Кличко звернувся до Ради для розпуску Київради

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кличко вимагає призначення дострокових виборів у Києві

Мер Києва Віталій Кличко звернувся у Верховну Раду України для розпуску Київради VIII скликання. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Кличко заявив про це після того, як Київрада не зібрала кворум для проведення чергової сесії.

"Депутати повинні нести відповідальність перед людьми, які їх обирали! А не керуватися політичною кон’юнктурою і особистими інтересами. Сьогодні бачимо, що в залі немає кворуму. Тобто працювати готові таки не всі. Тому я звертаюся до парламенту щодо розпуску Київради VIII скликання і призначення дострокових виборів у Києві. Ідіть тепер і розказуйте киянам, як ви працювали. І чому думаєте, що вас оберуть знову", - зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що сьогодні необхідно ухвалювати важливі для столиці і киян рішення – і щодо соціальних виплат, зарплат транспортникам, надбавок освітянам.

"Також ми на порозі опалювального сезону і є нагальні питання підготовки до нього. Треба працювати і над бюджетом Києва на наступний рік. Це ті питання, які необхідно вирішувати невідкладно. Але все робиться для дестабілізації ситуації в столиці. В результаті ж страждати киянам. І це мене турбує найбільше", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України призначив перевірку Київської міської державної адміністрації (КМДА). Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав проведення перевірки КМДА. Аудит всіх структур повинна стартувати наступного тижня і триватиме до 8 жовтня.

Крім того, згідно законопроекту про столицю, поданого до Верховної ради України, вибори мера Києва можуть відбутися 8 грудня 2019 року.