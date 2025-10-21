ua en ru
Кличко обсудил с послами восстановление поврежденных обстрелами домов в Киеве

Украина, Вторник 21 октября 2025 19:00
Кличко обсудил с послами восстановление поврежденных обстрелами домов в Киеве Фото: мэр Киева Виталий Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с Чрезвычайными и Полномочными Послами Латвийской и Чешской Республик в Украине Андрейсом Пилдеговичсом и Лубошем Веселы. Обсуждали ситуацию в Киеве и вопросы восстановления столицы.

Об этом пишет РБК-Украина, об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, он рассказал, как в условиях войны город предоставляет все сервисы киевлянам, поддерживает и обновляет поврежденные агрессором объекты критической и социальной инфраструктуры.

"Восстанавливает жилые дома. А также - о вызовах будущей зимы, в условиях, когда враг целенаправленно бьет по критической инфраструктуре украинских городов и поселков", - написал Виталий Кличко.

Он поблагодарил международных партнеров за постоянную поддержку и помощь Киеву и Украине.

Также во время встречи речь шла о необходимости развития местного самоуправления в Украине и о защите его прав, добавил мэр Киева.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что Киевсовет принял решение о создании сети мобильных укрытий в столице.

Всего планируется установить 500 таких укрытий. Исполнителями будут райгосадминистрации. В бюджете города в этом году на укрытие предусмотрено 4 млрд грн.

