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Кличко обсудил с Писториусом поставку Украине дальнобойного оружия

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко после переговоров с министром обороны Германии Писториусом намекнул на позитивные решения по обеспечению Украины дальнобойным оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Отдельно обсудили в Мюнстере с Борисом Писториусом дальнейшую помощь Украине. Особенно дальнобойным оружием, которого так ожидает наше государство. Держим кулаки в ожидании положительных решений. Господин Писториус отметил, что поддержка Германией нашей борьбы будет усиливаться", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева также провел встречи с другими немецкими политиками и топ-чиновниками, во время которых отмечал необходимость усиления поддержки Украины.

В частности, со спецпредставителем ЕС в регионе Персидского залива Луиджи Ди Майо, одним из лидеров немецкой партии ХДС Армином Лашетом, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфале Хендриком Вюстом, мэром Мюнстера Маркусом Леве.

"И во время встреч, и в дискуссиях на конференции отмечал, что альтернативы, кроме эффективной и мощной поддержки и помощи Украине, у цивилизованного мира нет. Потому что Путин не остановится в своих имперских стремлениях. По моему впечатлению, европейцы уже гораздо лучше это понимают, чем, например, год назад", - отметил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что во время визита в Германию Виталий Кличко встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудил ускорение поставок в Украину дальнобойных ракет Taurus.

Также Виталий Кличко встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и обсудил поддержку вступления Украины в ЕС.

 

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Виталий Кличко