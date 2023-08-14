Кличко обсудил с министром финансов ФРГ финансовую помощь в поставках систем ПВО

"Встретился министром финансов Германии Кристианом Линднером, который прибыл сегодня в Киев. Обсудили ситуацию в Украине и Киеве и поддержку борьбы Украины против российского агрессора. В частности, речь шла о финансовой помощи в поставках оружия", - сообщил Кличко.

Он отметил, что оружие нужно Украине срочно.

"Я подчеркнул, что Украина остро нуждается в необходимом вооружении. Это и системы ПВО, и дальнобойное орудие. И мы рассчитываем на понимание ситуации нашими партнерами, что медлить нельзя", - заявил Кличко.

По его словам, Линднер заверил в дальнейшей поддержке нашей страны.

"Кристиан Линднер отметил, что Германия продолжит поддержку Украины, поскольку убеждена, что задача цивилизованного мира - сделать все, чтобы Украина победила в войне, которую развязала Россия. Иначе угроза от российского агрессора еще долго будет нависать над всей Европой".

Ранее сообщалось, что по инициативе Кличко расходы городского бюджета на помощь ВСУ увеличены до 5 млрд грн. Выделенные средства направляются, в частности, на приобретение дронов и антидроновых средств.