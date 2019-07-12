ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кличко: потрібно виробити ефективний механізм реновації житлового фонду на рівні держави

Новини » Політика    12.07.2019 - 14:40
Кличко: потрібно виробити ефективний механізм реновації житлового фонду на рівні держави
Фото: Віталій Кличко на засіданні круглого столу (kiev.klichko.org)

Кличко зазначив, що близько 80% багатоповерхівок Києва потребують ремонту

Близько 80% столичних багатоповерхівок потребують ремонту, орієнтовна вартість оновленння старих будинків - 10 мільярдів гривень. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час круглого столу "Порятунок старого житлового фонду", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

Як зазначається, участь в круглому столі взяли експерти-будівельники, голова ГО "Спілка власників житла України" Олексій Кучеренко, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Едуард Кругляк.

"У Києві - близько 80% багатоповерхівок потребують ремонту. Не  точкового чи часткового, а комплексного капітального ремонту. Орієнтовна сума необхідних коштів - 10 мільярдів гривень. Це колосальні кошти для міського бюджету", - наголосив Кличко.

За його словами нове профільне законодавство, зокрема Закон України "Про житлово-комунальні послуги", "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" та інші визначають: власниками багатоквартирних будинків є громадяни і саме вони відповідальні за свою нерухомість, комфорт і безпеку в них.

"Але давайте чесно відповімо: чи готові люди до такої відповідальності? Особливо на фоні відсутності належної інформаційної кампанії, відсутності перехідного періоду, як це було в деяких країнах Європи. Людей, по суті, залишили сам-на-сам із проблемою старої неремонтованої 30-40 років "хрущовки" чи "сталінки". А ремонт будинку - це не тільки фарба для стін у під’їзді. Це - оновлення інженерних мереж, заміна ліфтів, заходи з енергозбереження, інше", - підкреслив мер столиці.

Кличко заявив, що Київ має найбільш масштабні в Україні програми ремонту та термомодернізації будинків. Майже півтисячі багатоповерхівок вже взяли участь у програмі "70/30". 

"Але цих обсягів недостатньо на фоні стрімкого "старіння" будівель. Саме тому, я переконаний, на рівні держави потрібно виробити ефективний механізм реновації житлового фонду. Учасниками якого б стали урядові структури, муніципалітети і будинкові громади, яким ми повинні надати можливості зберегти і відновити своє житло", - зазначив Кличко. 

Жінка, яка впала на рейки метро в Києві, загинула Зеленський підтвердив плани забрати у Кличка повноваження глави КМДА
Новини України Віталий КличкоКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся