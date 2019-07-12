Кличко: нужно выработать эффективный механизм реновации жилищного фонда на уровне государства

Фото: Виталий Кличко на заседании круглого стола (kiev.klichko.org)

Кличко отметил, что около 80% многоэтажек Киева нуждаются в ремонте

Около 80% столичных многоэтажек требуют ремонта, ориентировочная стоимость оновленння старых домов - 10 миллиардов гривен. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время круглого стола "Спасение старого жилищного фонда", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

Как отмечается, участие в круглом столе приняли эксперты-строители, председатель ОО "Союз владельцев жилья Украины" Алексей Кучеренко, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк.

"В Киеве - около 80% многоэтажек нуждаются в ремонте. Не точечном или частичном, а комплексном капитальном ремонте. Ориентировочная сумма необходимых средств - 10 миллиардов гривен. Это колоссальные средства для городского бюджета", - подчеркнул Кличко.

По его словам новое профильное законодательство, в частности Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах", "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" и другие определяют: собственниками многоквартирных домов являются граждане и именно они ответственны за свою недвижимость, комфорт и безопасность в них.

"Но давайте честно ответим: готовы ли люди к такой ответственности? Особенно на фоне отсутствия должной информационной кампании, отсутствия переходного периода, как это было в некоторых странах Европы. Людей, по сути, оставили один на один с проблемой старой неремонтированной 30-40 лет "хрущевки" или "сталинки". А ремонт дома - это не только краска для стен в подъезде. Это - обновление инженерных сетей, замена лифтов, мероприятия по энергосбережению, другое", - подчеркнул мэр столицы.

Кличко заявил, что у Киева наиболее масштабные в Украине программы ремонта и термомодернизации домов. Почти полтысячи многоэтажек уже приняли участие в программе "70/30".

"Но этих объемов недостаточно на фоне стремительного "старения" зданий. Именно поэтому, я убежден, на уровне государства необходимо выработать эффективный механизм реновации жилищного фонда. Участниками которого стали бы правительственные структуры, муниципалитеты и домовые общины, которым мы должны предоставить возможность сохранить и восстановить свое жилье", - отметил Кличко.