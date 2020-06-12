Кличко назвав умови посилення карантину в Києві: що можуть закрити

Якщо у Києві буде показник 24 хворих на 100 тисяч населення, то місто буде змушене повернути частину карантинних обмежень. Київська влада розповіла, що можуть закрити.

Про це заявив на брифінгу мер міста Віталій Кличко.

За словами Кличка, наразі показник по захворюваності становить 16 людей на 100 тисяч населення.

У Києві можуть відновити обмеження щодо місць великого скупчення людей, роботи великих магазинів, торгових центрів, ринків, дитячих садків.

Крім того, Кличко закликав правоохоронців більш суворо контролювати дотримування карантину, бо багато людей не дотримуються навіть елементарних правил.

Нагадаємо, сьогодні зранку штаб з надзвичайних ситуацій проводив засідання щодо посилення карантину у Києві.

Зазначимо, що остання статистика МОЗ щодо коронавірусу говорить, що епідеміологічна ситуація в Україна погіршується.

Також у Міністерстві охорони здоров'я оцінили можливість другої хвилі пандемії в Україні.