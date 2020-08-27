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Київ залишається в "жовтій зоні" ще на два тижні

Київ, Четвер 27 серпня 2020 18:11
Київ залишається в "жовтій зоні" ще на два тижні
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні оновили карантинні зони щодо епідемічної ситуації в регіонах. За підсумками поділу Київ ще на два тижні залишиться в "жовтій зоні".

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Нємчинов в Telegram.

Так, згідно з правилами карантинного зонування регіонам, які потрапили в "жовту зону" забороняється перебувати в громадських приміщеннях без маски, масові заходи з розрахунку не більш однієї людини на п'ять кв. метрів, заповнюваність в кінотеатрах понад 50% місць, перевезення пасажирів, дозволяється лише в межах сидячих місць.

Також забороняється відвідування соціальних закладів, робота хостелів і нічних клубів, проведення масових заходів у ресторанах для понад 20 осіб.

Нагадаємо, 27 серпня в Україні оновили карантинні зони в залежності від епідситуації в регіонах.

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