Кличко назвав попередню дату ослаблення карантину в Києві

Ослаблення карантину в Києві, за попередніми прогнозами, планується на 12 травня. Про це на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, мер назвав головну умову початку поетапного ослаблення карантину в Києві.

"Перший етап ослаблення ми почнемо, якщо на 12 травня не буде різкого зростання кількості хворих. Тому наступні два тижні будуть для нас всіх вирішальними", - заявив Кличко і закликав жителів столиці дотримуватися карантинних обмежень.

Нагадаємо, раніше КМДА представила поетапний план ослаблення карантину в столиці. На першому етапі відкриють непродовольчі магазини площею до 30 квадратних метрів з обмеженнями щодо покупців і з вимогою санітарної обробки приміщень. Також відкриються перукарні та салони краси, а кафе і ресторани зможуть працювати на винос.

Також відкриються парки для прогулянок, громадський транспорт буде працювати з обмеженнями. При цьому торгові центри, школи і дитячі сади, а також спортивні майданчики будуть закритими.