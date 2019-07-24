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Кличко назвав інформацію про справу ДБР маніпулятивною

Новини » Політика    24.07.2019 - 11:43
Кличко назвав інформацію про справу ДБР маніпулятивною
Фото: Віталій Кличко (прес-служба)

Кличко зазначив, що як мер Києва діє виключно в правовому полі

Мер Києва Віталій Кличко назвав інформацію про кримінальне провадження Державного бюро розслідувань (ДБР) і про суть справи маніпулятивною і умисно роздутою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Спочатку "вкинули" від юристки-партнерки Портнова. Не пішло. Тепер, з подачі вже самого Портнова, розповсюдили в ЗМІ брудну маніпуляцію. І Андрій Портнов - юрист, колишній заступник глави адміністрації президента-втікача Януковича, а тепер - новоявлений "викривач", - не може не знати,  що ця "справа" лопне, як мильна булька. І інспірована вона тільки заради медіаефекту", - написав Кличко.

Він підкреслив, що як мер Києва діє виключно в правовому полі. "А тепер, пане Портнов, чекайте відповіді від ДБР. Переконаний, розберуться швидко. Також цікаво, чи так само широко розповсюдите їх відповідь?", - наголосив Кличко.

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Новини України Віталий КличкоДБР
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