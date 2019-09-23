Кличко призначив нового радника

Міський голова Києва Віталій Кличко призначив Максима Бахматова своїм новим радником. Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Бахматов займеться втіленням інформаційних технологій в управлінні містом, питаннями регуляторної політики, містобудування та архітектури.

"Він тепер є моїм радником, а практично - одним із заступників з широкими повноваженнями", - додав Кличко.

Зазначимо, раніше Бахматов був керуючим партнером інноваційного парку UNIT.City, до цього - директором ВДНГ, співзасновником, продюсером і резидентом українського Comedy Club.

Кличко також зазначив, що має намір оновити команду, тому попросив заступників Олександра Спасибка і Дмитра Давтяна написати заяви на звільнення.

"Я поспілкувався з Давтяном ... попросив написати заяви. Обов'язки перерозподілені між іншими заступниками. Частина відповідальності поки лежить на Максимі Бахматові. Зараз ми подаємо документи в Кабмін. На даний момент то, що я можу зробити самостійно - це призначити його радником. А потім вже будуть наступні кроки", - сказав Кличко.

Він також додав, що не може призначати заступників без погодження з Кабміном.

Нагадаємо, раніше минулого тижня Кличко звернувся до парламенту для дострокового розпуску Київради. Мер Києва заявив про це після того, як Київрада не зібрала кворум для проведення чергової сесії.

Відзначимо, раніше також повідомлялося про напад на заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака.

