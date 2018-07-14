Кличко: ми націлені відремонтувати Шулявський шляхопровід за рік

Реконструкція мосту коштуватиме більше одного мільярду гривень

Капітальний ремонт Шулявського шляхопроводу повинен тривати не більше одного року. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ", передає прес-служба мера.

"Ми поставили перед собою завдання за рік повністю відремонтувати цей шляхопровід, аби ним можна було користуватися на повну потужність. Більше одного мільярда гривень коштуватиме реконструкція цього мосту", - зазначив Кличко.

За словами мера, Шулявський шляхопровід є важливим об’єктом транспортної інфраструктури столиці, тому відновити його треба якнайшвидше. Кличко підкреслив, що 75 мостів та шляхопроводів Києва також потребують капітального ремонту.

"Ми зробили обстеження штучних споруд міста. 75 мостів - в аварійному стані. Три – в передаварійному. Нам потрібні сотні мільярдів гривень, щоб відновити ледь живу інфраструктуру. І ми робимо все, аби відремонтувати всю транспортну інфраструктуру, від якої залежить життєдіяльність нашого міста", - заявив мер столиці.

Нагадаємо. Містобудівна рада у 2017 році обрала проект реконструкції транспортної розв’язки на перетині пр. Перемоги з вул. Гетьмана (Шулявського шляхопроводу), виходячи із вартості, термінів втілення проекту та оптимальної організації руху. На конкурсі розглядали спочатку сім проектів, з яких три вийшли у фінал. З них Містобудівна рада обрала проект, виходячи з трьох ключових факторів: ефективна робота розв’язки, кошторис робіт і час їх виконання.