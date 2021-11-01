Кличко надіслав законопроект про столицю до Венеціанської комісії та Ради Європи

"Якщо комітет не переслав нашим європейським партнерам цей законопроєкт, я це взяв на себе. В упередженості ніхто не може звинуватити Венеціанську комісію чи Раду Європи. Всі ці документи вже були мною відправлені. Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо висновки", - наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва пояснив це необхідністю оцінити законопроект про столицю на відповідність ключовим європейським принципам самоврядування.

"Венеціанська комісія, Рада Європи повинні дати висновки, чи відповідає цей закон демократичним, європейським вимогам, чи цей закон пишеться тільки для одного: щоб призначити людину, яка буде виконувати завдання. І така спокуса достатньо велика. Хочемо будувати європейську столицю – повинні відповідати ключовим європейським принципам самоврядування. Але хтось поспішає, комусь ці висновки взагалі не потрібні. Їм потрібно ухвалити це рішення", - сказав Кличко.