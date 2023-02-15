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Кличко наградил киевского реабилитолога, который помогает восстанавливаться раненым бойцам

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Среда 15 февраля 2023 17:51
Кличко наградил киевского реабилитолога, который помогает восстанавливаться раненым бойцам Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко вручил грамоту физиотерапевту и реабилитологу Александру Еремину - основателю реабилитационного центра, который на волонтерских началах помогает восстанавливаться военнослужащим, пострадавшим во время боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской власти.

Реабилитационный центр "EREMINCENTER" осуществляет свою деятельность на территории Киевского велотрека, который был полностью реконструирован городской властью в 2017 году.

"Сегодня очень важно объединять усилия для помощи украинским воинам, которые получили ранения во время боевых действий, защищая Украину. И важно, что обновленный киевский велотрек имеет необходимые ресурсы для работы профессиональных и опытных реабилитологов, которые знают свое дело и облегчают и ускоряют нелегкий путь к выздоровлению наших защитников и защитниц", - отметил Кличко.

Центр помогает военнослужащим на волонтерских началах с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Команда работает над восстановлением опорно-двигательного аппарата украинских защитников по авторской методике Еремина – статически-динамической физической реабилитации.

Сам Александр Еремин работал физиотерапевтом в ФК "Шахтер", сборных Украины по гандболу, баскетболу, хоккею и легкой атлетике.

Напомним, ранее Виталий Кличко вручил награду стрелку 11-й бригады Сил терробороны ВСУ Олегу Василишину, который 16 декабря сбил из ручного пулемета российскую крылатую ракету Х-101.

Кличко передал ему нагрудный знак "Стальной крест" по поручению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Киев Виталий Кличко
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