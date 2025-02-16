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Кличко в Мюнхене обсудил с европейскими министрами поддержку Украины

Воскресенье 16 февраля 2025 17:52
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Кличко в Мюнхене обсудил с европейскими министрами поддержку Украины Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко во время Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с рядом европейских топ-чиновников и политиков и обсудил с ними вопросы гарантий безопасности и дальнейшей помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Встретился на Мюнхенской конференции с министром финансов Германии Йоргом Кукисом, министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, представителями политического блока в Бундестаге CDU/CSU, который возглавляет Фридрих Мерц. Основные темы - гарантии безопасности для Украины, дальнейшая поддержка, прежде всего военная, а также экономическая", - сообщил Кличко.

На встрече с министром финансов Германии обсуждались, в частности, перспективы будущего восстановления Украины и помощь в этом европейских партнеров, отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что во время Мюнхенской конференции по безопасности у мэра Киева Виталия Кличко запланированы также встречи с руководителем ведомства федерального канцлера Германии, министром Вольфгангом Шмидтом, спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и реконструкции Украины Пьером Эльброном, министром иностранных дел Латвии Байбой Браже и другими европейскими чиновниками и политиками.

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Виталий Кличко
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