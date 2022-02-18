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Кличко: мери різних міст світу та інституції ЄС висловлюють свою підтримку Києву й Україні

Автор: Наталія Гурковська

До Києва надходить багато листів і звернень з підтримкою від мерів різних міст світу та представників інституцій ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "УДАРу", мера Києва Віталія Кличка у Facebook.

"Важливо пам’ятати, що ми не одні, і що увага всього світу прикута сьогодні до ситуації в Україні. За ініціативи мера Варшави Рафала Тшасковськи, який днями, на знак підтримки, відвідав Київ, 17 лютого в польській столиці відбувся марш солідарності з Україною. 20 лютого такий марш планують і в Кракові. Відбудуться подібні акції і в містах Німеччини. Свою підтримку висловили також члени робочої групи Європейського комітету регіонів, з якими вже декілька років ефективно співпрацює столична влада та Асоціація міст України", - повідомив Кличко.

Лідер "УДАРу" навів цитати з листів підтримки. Зокрема, мер польського Кракова – міста-побратима Києва Яцек Майхровський надіслав лист зі словами солідарності та дружби:

"Сьогодні, коли територіальна цілісність України знаходиться під загрозою, дозвольте мені запевнити вас у нашій глибокій дружбі та готовності підтримати український народ. Україна є для нас європейською державою, незалежним політичним суб'єктом та одним із наших - поляків та краків'ян - найважливіших стратегічних партнерів".

В листі голови Робочої групи Європейського комітету регіонів Александри Дулькевич йдеться:

"Нарощування російської військової присутності вздовж кордонів України викликає наше глибоке занепокоєння. Ми рішуче підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, а також свободу та процвітання Києва і всіх українських міст, асоціацію яких ви очолюєте".

Слова солідарності з народом України і мешканцями Києва надіслав і мер японського міста Кіото, яке вже 50 років є містом-побратимом Києва:

"На нашу думку, поглиблення контактів між людьми і містами сприяють миру в усьому світі, особливо сьогодні, в цих складних обставинах. Тому ми прагнемо підтримувати дружні відносини з Києвом і наступних 50 років. Ми щиро сподіваємося, що ситуація в Україні покращиться, і мир на вашій землі буде відновлений якнайшвидше".

Слова підтримки українцям та сподівання на мир в Україні в цей драматичний момент для України надходять і від пересічних громадян інших країн - Великої Британії, США, Німеччини, Польщі, Чехії та інших, зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Кличко бере участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки. Головною темою цьогорічної конференції стануть глобальні виклики - пандемія та кліматична криза, захист демократії. А також - регламентація новітніх технологій. Обговорюватимуть під час конференції й активізацію Трансатлантичного альянсу, зростаючу напругу у Східній Європі, ситуацію в гарячих точках світу та роль ЄС у подоланні цих криз.

У п’ятницю, 18 лютого, Віталій Кличко візьме участь в офіційному відкритті Мюнхенської конференції, а також зустрінеться з делегацією Сенату США та європейськими політиками. Після цього повернеться до Києва.

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Віталий Кличко