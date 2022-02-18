Через Україну пролягає лінія глобального протистояння між демократією та авторитаризмом, - Кличко

Через Україну сьогодні пролягає лінія глобального протистояння між демократією та авторитаризмом. Демократична, успішна і орієнтована на членство в ЄС та НАТО Україна розцінюється Росією, як небезпека для російського авторитаризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "УДАРу" Віталія Кличка під час виступу у земельному парламенті Баварії перед депутатами парламенту та членами уряду Баварії з промовою "Україна в небезпеці - час стати поруч".

"Дякую за запрошення виступити сьогодні перед вами. Це для мене – велика честь і можливість розповісти політикам і мешканцям Баварії про ту драматичну ситуацію, в якій сьогодні перебуває Україна та українці. Ми знаходимось перед реальною загрозою масштабного вторгнення на нашу землю російських військ. Більше 130 тис. солдат, тисячі одиниць бойової техніки, ракети, знаходяться у бойовій готовності біля наших кордонів. Ви не побачите паніки в Україні. Втім, ми добре знаємо, на що здатний російський агресор, який вже вісім років веде війну проти України", - наголосив мер Києва.

Лідер "УДАРу" нагадав, що, всупереч всім нормам міжнародного права та людської моралі, Росія окупувала Крим, частину Донбасу, жертвами агресії за ці роки стали понад 13 тис. громадян України - військових та цивільних. Десятки тисяч зазнали поранень. Нанесені величезні збитки українській економіці.

"І це все відбувається в країні в центрі Європи! В країні, яка високою ціною відстояла свій демократичний шлях розвитку. А Кремлівське керівництво не полишає прагнень відродити чи то Російську імперію, чи то Радянський Союз. Головне в його намірах - забезпечити своє домінування в регіоні Східної і навіть Центральної Європи. Переглянути на свою користь європейський порядок після 1989 року. Обмежити можливості НАТО та ЄС протистояти російській експансії. Щоб реалізувати свої плани, Путіну потрібно встановити контроль над Україною. І це питання не тільки геополітики. Для авторитарної Росії демократична, успішна і орієнтована на членство в ЄС та НАТО Україна становить смертельну небезпеку. Як доказ того, що можна будувати своє життя на інших цінностях та принципах, ніж авторитаризм", - наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що у 2014 році, після Революції Гідності, українське суспільство остаточно відкинуло нео-радянську модель розвитку. Українці зробили вибір на користь демократичних принципів, відкритої економіки та високих соціальних стандартів.

Натомість, Росія своїми діями щодо України, починаючи з 2014 року, повністю знищила систему європейської безпеки. І сьогодні намагається нав’язати європейцям поділ континенту на зони впливу, ігноруючи принципи суверенітету та територіальної цілісності держав. Намагається замінити норми цивілізованої поведінки на закони джунглів. Міжнародне право - на право сильного.

"Саме тому ми маємо спільно зупинити агресора! Не дати йому диктувати свою політичну волю, шантажувати Україну та демократичний світ. Без цього неможливі стабільність і мир у Європі. Так, я впевнений, що агресора можна зупинити. Ми бачимо, що Путін розуміє тільки аргументи, підкріплені силою. Тому до дипломатичних зусиль необхідно додати суттєве посилення санкцій проти Росії. Та посилити військове співробітництво партнерів з Україною. Я хочу наголосити на цьому, саме тут - у Німеччині. Країні, яку я дуже поважаю і яка була для мене другим домом. Так, санкції можуть мати негативні наслідки і для тих країн, хто їх застосовує. Але це - потужний засіб, щоби примусити агресора зупинитися і відступити. Санкції мають бути болючими для Росії. Якщо вони зможуть відвернути кровопролиття в центрі Європи, хіба це не більш важливо, ніж тимчасові побутові та економічні незручності?! Нехай задумаються про це ті, хто виступає за продовження реалізації "Північного потоку - 2". Бо не можна декларувати відданість високим принципам і посилювати свою енергетичну залежність від Росії. Розумію, наскільки складним для Німеччини є питання про постачання зброї в Україну. Але я закликаю вас зрозуміти, що в Європі сьогодні склалася надзвичайно небезпечна ситуація. І вона вимагає надзвичайних дій! Ніхто не має сумніву, що Україна є жертвою агресії. І Україна повинна мати засоби, щоби захищати своїх громадян від безжалісної, озброєної до зубів російської армії. Ми розраховуємо, що Німеччина зробить крок у вірному напрямку. Як вчинили наші американські, канадські та чимало європейських партнерів", - підкреслив лідер "УДАРу".

Віталій Кличко зауважив, що від початку російської агресії Україна досягла помітного прогресу в розвитку свого оборонного сектору. Створені потужні Збройні Сили, які ціною великих зусиль та героїзму українських воїнів стримують навалу однієї з найбільших армій світу.

"Разом з тим, щоб ефективно протистояти агресору, нам потрібна масштабна практична підтримка наших західних партнерів. Це відповідає нашим спільним інтересам. Адже без вгамування агресора неможливо побудувати нову архітектуру європейської безпеки, неможливо розвивати співробітництво між країнами Європи на засадах демократії. Сильних не атакують. Їх поважають і бояться. Тому ми повинні бути сильними - весь демократичний світ! Щоб показати, що наші принципи, міжнародне право і безпека - це не пусті слова. Що ми за них будемо боротися і не дамо знищити!" - наголосив Віталій Кличко.

Перед виступом в земельному Парламенті Баварії Віталій Кличко поспілкувався з іноземними ЗМІ і підкреслив, що прибув на Мюнхенську конференцію з питань безпеки, аби донести наскільки Україна потребує підтримки і допомоги.

"Ситуація напружується. Росія не полишає спроб розпочати широкомасштабну війну. Сьогоднішні обстріли на Донбасі, зруйновані школа і садочок, поранені українські військові та мирні жителі - тому свідчення. Демократичний світ повинен стати поруч з Україною. На захист принципів демократії і європейської безпеки! Потрібна спільна позиція всіх наших партнерів, потрібні суворі механізми для стримання агресора. Якщо світ "здасть" Україну, це відгукнеться в усій Європі!" - наголосив Віталій Кличко.